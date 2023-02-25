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Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? Sel felaketi sonrası Bozkurt

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 15:59
Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? O noktalardan biri de sel felaketinin vurduğu Kastamonu Bozkurt. Kastamonu'da 649 konut, 52 iş yeri ve sanayi sitesi inşa edildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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