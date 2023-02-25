Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? Sel felaketi sonrası Bozkurt

Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? O noktalardan biri de sel felaketinin vurduğu Kastamonu Bozkurt. Kastamonu'da 649 konut, 52 iş yeri ve sanayi sitesi inşa edildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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