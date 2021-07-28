Diyarbakır'da evladına kavuşan anne konuştu: A Haber olmasa sesimizi duyuramayacaktık! Evladım son yayında ağlayışımı görmüş...

Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer 2018 yılında PKK'lılar tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kandırılıp dağa götürülmüştü. Oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde gece-gündüz aylarca nöbet tutan acılı anneye güzel haber geldi. Oğlu, terör örgütünün elinden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Ayşegül annenin sevincine A Haber ortak oldu. Ayşegül Biçer canlı yayında "Bu zafer hepimizin zaferi, evlatlarımızı birlik içinde dağdan indirdik. Basın mensupları olmasaydı sesimizi evlatlarımıza duyuramayacaktık. A Haber'e çok teşekkür ediyorum, son yayındaki feryadımı, ağlayışımı görmüş oğlum. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya da, en büyük desteği onlar verdi. Bize sahip çıktılar, bize sahip çıkmasalardı bizim eylem yapma imkanımız yoktu. Oğlumla görüştüm, 'anne ben PKK'dan kaçtım, devletime teslim oldum' dedi. Evladının sesini ilk kez duyduğunda heyecandan bayıldığını söyleyen Biçer, oğlunun kendisinden ilk isteğinin biber dolması olduğunu söyledi.