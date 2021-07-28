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Başkan Erdoğan'dan evladına kavuşan Ayşegül anneye telefon

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Giriş: 28.07.2021 18:03
Güncelleme:28.07.2021 19:18
Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin direnişi karşılık bulmaya devam ediyor. Son olarak Ayşegül Biçer, Güllü Turan evladına Hayriye Ana kardeşine kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle telefonda görüştü. İşte o anlar...

Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuşuyor. Ayşegül Biçer'in terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu teslim oldu.

"Yarın buluşmamız yapılacak. Bu zafer hepimizin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne Biçer ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.

Evlat nöbetindeki bir anne daha zafere ulaştı

Biçer de, "Böyle bir mucize Rabbim oğlumu bana geri bağışladı. Siz bize sahip çıkmasaydınız, biz orada bu mücadeleyi sürdüremezdik. PKK'dan söke söke alacağım oğlumu. Şimdi bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Yarın davul zurnayla HDP'nin kapısına gidiyorum, bu zaferi ilan edeceğiz. Anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanır. Yarın buluşmamız yapılacak. Bu zafer hepimizin" dedi.

Erdoğan da "O bizim görevimizdi, biz görevimizi yaptık. Siz de bizi teşvik ettiniz. Orada dik durdunuz. Sizin orada dik duruşunuz yolları açtı" diyerek karşılık verdi.

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