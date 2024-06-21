Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su yangına dair açıklamalarda bulundu: Yangın kontrol altına alındı

Son dakika.. Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anız yangınında 5 kişi hayatını kaybederken, yangının olduğu bölgeye gelen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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