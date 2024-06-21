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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su yangına dair açıklamalarda bulundu: Yangın kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 01:54
Güncelleme:21.06.2024 06:02
Son dakika.. Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anız yangınında 5 kişi hayatını kaybederken, yangının olduğu bölgeye gelen Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
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Diyarbakır Valisinin yangına dair açıklamaları!
Diyarbakır Valisinin yangına dair açıklamaları!
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