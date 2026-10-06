Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Beşinci kez festivale ev sahipliği yapacak kentte dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanatlardan çocuk etkinliklerine kadar geniş bir program sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Diyarbakır'ın sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini festival programımızın farklı alanlarına taşıyarak şehrin tarihi dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırırken, şehrin kültür turizmi potansiyeline de katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.