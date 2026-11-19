Çin'deki tarihi zirvede nükleer silahsızlanma gündemi! ABD'den dikkat çeken füze denemesi

Çin'de gerçekleşen tarihi zirvenin önemli gündem başlıklarından biri nükleer silahsızlanma oldu. ABD Başkanı Donald Trump, "On nükleer bomba bile dünyayı yok etmeye yeter." sözleriyle dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Trump'ın açıklamasından önce ABD ordusunun nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirmesi dikkat çekti.