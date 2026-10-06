MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Erdoğan bir kez daha aday olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve seçilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden adaylığının "arzu ve talepleri" olduğunu belirterek, Meclis'te seçimlerin yenilenmesi kararı alınması ve 2028'de seçim yapılması çağrısında bulundu.