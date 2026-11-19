AK Parti'de tarihi katılım! Antalya ve Tekirdağ dahil 9 isim AK Parti saflarına geçiyor: Sayı 116'ya yükseldi!

AK Parti'de gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde siyaset gündemine damga vuran katılımlar netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetlerini takacağı 9 isimlik listede Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in yanı sıra 7 ilçe belediye başkanı ve başkan vekili yer aldı. Yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye geçen belediye sayısının 116'ya yükseldiği toplantı alanından tüm detayları, Banu El'in sunduğu yayında A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.