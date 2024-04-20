Dışişleri’nden İsrailli yetkililere tepki! Dışişleri sözcüsü 35 bin Filistinliyi katleden İsrail utanmalı

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Heniyye görüşmesi terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı rahatsız etti. Sosyal medya hesabından İbranice ve Türkçe paylaşımda bulunan Katz, Hamas ve İhvan-ı Müslimin'e (Müslüman Kardeşler) çirkin ithamlarda bulunarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler.” sözleri ile İsraiili Bakan'a tepki gösterdi.

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