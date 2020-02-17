17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.02.2020

Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib zirvesine ilişkin açıklama

Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir İdlib zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek. Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir İdlib zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Moskova'daki 'İdlib' zirvesine ilişkin flaş açıklama
Moskova'daki 'İdlib' zirvesine ilişkin flaş açıklama
Suriye Amerikan Konseyi Başkanı A Haber’e konuştu
Suriye Amerikan Konseyi Başkanı A Haber’e konuştu
FETÖ sınav sorularını nasıl çaldı?
FETÖ sınav sorularını nasıl çaldı?
Elazığ'daki ağır hasarlı bina böyle yıkıldı
Elazığ'daki ağır hasarlı bina böyle yıkıldı
CHP’den tarihi çark! İşte 25-26 Haziran 2009 tarihinde Meclis’te yaşananlar…
CHP’den tarihi çark! İşte 25-26 Haziran 2009 tarihinde Meclis’te yaşananlar…
Altın dolu çantayla kaçış!
Altın dolu çantayla kaçış!
Türk heyeti Rusya'da!
Türk heyeti Rusya'da!
Hileli gıdaları anlamanın en kolay yolu!
Hileli gıdaları anlamanın en kolay yolu!
İran İdlib'de kimin tarafında?
İran İdlib'de kimin tarafında?
İşçilerden CHP'li Özel'e son uyarı!
İşçilerden CHP'li Özel'e son uyarı!
AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Bunu yapan yandı
AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Bunu yapan yandı
İstifalar ardı ardına geliyor! İsmail Ok neden istifa etti?
İstifalar ardı ardına geliyor! İsmail Ok neden istifa etti?
Daha Fazla Video Göster