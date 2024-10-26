Dışişleri Bakanlığından İsrail'in İran saldırısına tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'ı hedef alan saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, "Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.