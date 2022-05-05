05 Mayıs 2022, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, “Göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı” dedi. Kayıp Türk kaptan hakkında konuşan Çavuşoğlu “Gerekli tedavisi yapıldı, şimdi göç idaresinde.” ifadelerini kullandı.