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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Baerbock'a sözlü bombardıman

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Giriş: 29.07.2022 20:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Dışişleri Bakanı Baerbock ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına sert sözlerle yüklenirken "DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz." ifadelerini kullandı. Almanya'nın Osman Kavala'yı fonladığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu "Fonluyorsunuz çünkü kullanıyorsunuz" dedi. Almanya'nın haksıza haksız diyemediğini dile getiren Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın İran ziyaretine yönelik gelen eleştiriye yönelik "Kimseden icazet almak zorunda değiliz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına bombardıman
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