29 Temmuz 2022, Cuma
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Baerbock'a sözlü bombardıman
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Dışişleri Bakanı Baerbock ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına sert sözlerle yüklenirken "DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz." ifadelerini kullandı. Almanya'nın Osman Kavala'yı fonladığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu "Fonluyorsunuz çünkü kullanıyorsunuz" dedi. Almanya'nın haksıza haksız diyemediğini dile getiren Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın İran ziyaretine yönelik gelen eleştiriye yönelik "Kimseden icazet almak zorunda değiliz" dedi.