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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar! Batı neden rahatsız? Tek tek saydı

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 11:02
Rusya'nın başkenti Moskova, Suriye konulu 4’lü zirveye ev sahipliği yaptı. Zirveden dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı." dedi. Batı'nın manşetlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "En büyük rahatsızlıklarının sebebi gördüler Erdoğan kazanacak dolayısıyla Erdoğan’ın önünü nasıl kesebiliriz esas dertleri bu." dedi.
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