26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha'da | Çavuşoğlu Doha Forumu'nda açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha'da | Çavuşoğlu Doha Forumu'nda açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 17:47
Güncelleme:26.03.2022 17:50
Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Kan dökümüne bir son vermemiz gerekiyor diyen Bakan Çavuşoğlu, S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesine ilişkin talebe yönelik "Böyle bir şey söz konusu değil, S-400'ler bizim." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu Doha’da
Bakan Çavuşoğlu Doha'da
Bakan Derya Yanık A Haber’de!
Bakan Derya Yanık A Haber’de!
Hulusi Akar: Boğazı’ndaki mayın imha edildi
Hulusi Akar: Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Suya zam talebine tepki!
Suya zam talebine tepki!
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü
İstanbul Boğazı’nda ’mayın’ alarmı
İstanbul Boğazı'nda 'mayın' alarmı
İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı!
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı!
İnce’den Gültekin’in iddialarına sert çıktı
İnce'den Gültekin'in iddialarına sert çıktı
Karadeniz’de serseri mayın paniği!
Karadeniz'de serseri mayın paniği!
İstanbul’un ulaşım sorununu nasıl çözdü?
İstanbul’un ulaşım sorununu nasıl çözdü?
Savaş sona mı erdi?
Savaş sona mı erdi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki:!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki:!
Daha Fazla Video Göster