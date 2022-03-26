26 Mart 2022, Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha'da | Çavuşoğlu Doha Forumu'nda açıklamalarda bulundu
Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Kan dökümüne bir son vermemiz gerekiyor diyen Bakan Çavuşoğlu, S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesine ilişkin talebe yönelik "Böyle bir şey söz konusu değil, S-400'ler bizim." ifadelerini kullandı.