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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ’PKK/YPG sorunu sürerse çözüm askeri harekat!’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'PKK/YPG sorunu sürerse çözüm askeri harekat!'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.01.2025 22:54
"PKK/YPG sorununu Suriye çözmeli" diyen Bakan Fidan Suriye'de terör örgütlerine ilişkin, "Biz ültimatomları veya şartları söylerken, şunun için söylüyoruz. Eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız, bölgede, ne bizim tarafımızdan, ne Suriye'deki yeni yönetim tarafından, bunun şartları bellidir. Bu şartları çok basit bir şekilde, sadık bir şekilde, hiçbir şeyden, hiç kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz. Nedir şartlarımız size? Uluslararası başka ülkelerden gelen terörist savaşçıların ülkeyi terk etmesi. PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin Suriye'yi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyorlar, isimleri bizde var. Daha sonraki kadroların silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmaları gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş. Buna mukabil, oradaki PKK'lı olmayan, aziz Suriyeli Kürtleri canlarına, mallarına herhangi bir zarar gelmeden normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor. Yani Suriyeli yeni yönetim de bunun garantisini bize veriyor. Çünkü şartlarımız arasında bu da var." ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ’PKK/YPG sorunu sürerse çözüm askeri harekat!’
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