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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiltere'de! Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken ile ilk temas

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 15:24
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “Ukrayna Konferansı” için İngiltere'ye gitti. ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek. Kritik görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya önemli değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Furkan Kaya'ya göre Ukrayna-Rusya savaşında iki tarafla da iletişim kurabilen tek ülke olan Türkiye'nin bu konferansta söyleyecekleri de oldukça önemli. Türkiye'nin terörle mücadelesi ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye verdiği desteklerin de iki “Dışişleri Bakanının” görüşmesinde masaya yatırılması beklenen bir diğer başlık olacak.
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