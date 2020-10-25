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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki

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Giriş: 25.10.2020 11:35
Güncelleme:25.10.2020 11:42
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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