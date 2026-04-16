Dijital oyunlardaki büyük tehlike: Gençler nasıl canavarlaştırılıyor?

Türkiye’nin son dönemde ardı ardına yaşadığı sarsıcı saldırıların ardından, dijital oyun bağımlılığı ve sosyal medyanın karanlık labirentleri bir kez daha mercek altına alındı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Eskişehir’de yaşanan dehşet sahnelerinin arkasındaki sanal motivasyonlar, gençlerin nasıl birer suç makinesine dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve moderatör Gökhan Kurt, sanal dünyadan gerçek hayata sızan bu büyük tehdidin şifrelerini tüm detaylarıyla deşifre etti.