Dijital bağımlılıkla mücadelede TÜGVA’dan dev adım: 500 bin genç yaz kamplarında buluşuyor

Dijital mecraların ve oyun sektörünün bağımlılık yapıcı etkileri her geçen gün büyürken, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) evlatlarımızı bu tehlikeye karşı korumak için harekete geçti. "İnsan insanın yurdudur" düsturuyla düzenlenen yaz kampları, çocukları ekran hapsinden kurtarıp doğayla ve akranlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Uzmanlar, ailelere büyük görevler düştüğünü vurgularken, dijital devlerin "av" olarak gördüğü gençlerin ancak sosyal etkileşimle korunabileceğine dikkat çekiyor.