MSB duyurdu: Almanya'dan Patriot Sistemi Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanlığı, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden birinin Haziran ayında Almanya tarafından değiştirileceğini ve sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapacağını açıkladı. Ayrıca MSB, "Küresel Sumud Filosu"na yönelik İsrail müdahalesine ilişkin, "İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhâl serbest bırakmalıdır." ifadelerine yer verdi.