Özgür Özel'den Türkiye'yi itibarsızlaştırma girişimi: "Biz Venezuela ve Vietnam değiliz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, The Economist'e kaleme aldığı yazı ile yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti. Özgür Özel, Türk yargısını ve Başkan Erdoğan'ı hedef alırken, Macaristan'da seçimi kaybeden Victor Orban üzerinden "Orban'ın seçimi kaybetmesi bizi cesaretlendirdi" dedi. Özel ayrıca CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarına kalkan olurken, devam eden davaları uydurma olarak nitelendirdi. Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Akademisyen - Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Özel'in açıklamalarının Türk demokrasisinin açıkça hedef alındığını vurgulayarak "Biz Venezuela ve Vietnam değiliz" dedi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, CHP'li isimlerin rüşvet çarkındaki kirli itiraflarını hatırlatırken, Zafer Şahin ise Özel'in 19 Mayıs'ta bu yazıyı ele almasına dikkat çekerken "Yine sükutû hayale uğrayacaklar. Hep Batı'dan medet umuyorlar." ifadelerini kullandı.