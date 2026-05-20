Malatya’da korkutan sarsıntı! Deprem uzmanı Osman Bektaş’tan uyarı: Yer altındaki dev enerji henüz boşalmadı

6 Şubat asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Malatya, 5.6 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha sallandı. Saha taramalarında şans eseri olumsuz bir durum yaşanmazken, depremin ardından A Haber canlı yayınına katılan ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğe dair çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Bektaş, yer altındaki devasa enerji transferinin devam ettiğini ve Doğu Anadolu’daki fay hatlarının adeta yeni bir format kazandığını belirterek, tehlikenin boyutlarını "tarihi bir tanıklık" niteliğindeki sözleriyle gözler önüne serdi.