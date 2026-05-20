Körfez’de savaş alarmı! Bayram sonrası kritik senaryo

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran çıkışı sonrası Orta Doğu yeniden ateş hattına döndü. A Haber’de konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Körfez ülkelerinin İran’dan gelebilecek saldırılar nedeniyle alarm durumuna geçtiğini söyledi. Fazla, İran’ın balistik füze ve kamikaze drone kapasitesinin hâlâ yüksek seviyede olduğunu belirterek bayram sonrası dönemin kritik olduğuna dikkat çekti. “Körfez’i allak bullak edecek bir senaryo masada” diyen Hüseyin Fazla, bölgede çok daha büyük bir savaş hazırlığının yürütüldüğünü ifade etti.