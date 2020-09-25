DHKP-C sempatizanı 'İsimsizler Hareketi'ne operasyon: Provokatif paylaşım yapan 24 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre DHKP-C sempatizanı olarak bilinen ‘İsimsizler Harekati’ne yönelik İstanbul’da 16 ilçede eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ‘Seçilmiş Hükümete Karşı’ organize bir şekilde halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ederek geçmiş dönemde yaşanan Gezi Olayları benzeri toplumsal hareketleri planlayarak kitleleri sokağa dökme çabası içinde oldukları kaydedilen şüphelilerden 19’u gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinde 'İsimsizler Hareketi' adıyla faaliyet gösteren DHKP-C sempatizanlarına operasyon düzenlendi.



Aralarında yasadışı sol terör örgütlerinden suç kaydı olan kişilerin de bulunduğu grubun internet tabanlı uygulamalar üzerinde örgütlü ve organize bir şekilde hareket ederek paylaşım yaptıkları belirlendi.

Yapılan paylaşımlarla 'Seçilmiş Hükümete Karşı' organize bir şekilde halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ederek geçmiş dönemde yaşanan Gezi Olayları benzeri toplumsal hareketleri planlayarak kitleleri sokağa dökme çabası içinde oldukları kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İsimsizler Hareketi'nin yasadışı sol terör örgütüne üye olmaktan kaydı bulunan ve halen cezaevinde tutukluluğu devam eden Taylan K. tarafından oluşturulduğu belirlendi.

Taylan K.'nın cezaevine girmesi akabinde İstanbul Barosu'na kayıtlı, 'Yasadışı Sol Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Örgüt Propagandası Yapma' suçundan kaydı bulunan ve halen bu suçlardan aranan Av. Tamer D. tarafından İsimsizler Hareketi'nin devam ettirildiği tespit edildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İsimsizler Hareketi isimli örgütsel oluşuma sanal alemde destek veren ve üye olan şahıslara yönelik olarak İstanbul'un 16 ilçesinde bugün eş zamanlı bir operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda 19 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken operasyonun sürdüğü belirtildi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH