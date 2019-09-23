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23.09.2019

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması | Video

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor." dedi..

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