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Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener’e “eve dön” çağrısı ne anlama geliyor? MHP'li Yaşar Yıldırım A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr
A Haber
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Giriş: 27.12.2020 22:03
Güncelleme:28.12.2020 01:04
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “eve dön” çağrısı ne anlama geliyor? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bu kritik soruyu ve Bahçeli ve Akşener arasında geçen diyaloğun şifrelerini A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem”  programında değerlendirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "En önemlisi şu; Sayın Meral Akşener 'masa' arayışı içinde. Şimdi bir 'Millet İttifakı'nın içinde bulunuyor, zaman zaman bir "masa" kuralım diyor. Yani sen bir ittifakın içerisindesin, kurduysan masanı orada kur. Bu arayışın içerisinden dolayı Sayın Genel Başkanımız; 'Tekrar bir arayışın içerisine girdin, siyasisi bir çıkmazın içine doğru gidiyorsun. Bu çıkmazın içine girdiysen evine dön' diyor." şeklinde konuştu.

MERAL AKŞENER MHP'YE KABUL EDİLİR Mİ?

Meral Akşener MHP'ye gelmeye kalksa kabul edilir mi? sorusunu yanıtlayan Yaşar Yıldırım, "O günkü şartlarda MHP'nin yetkili kurumları oturur buna bir karar verir." dedi.

İYİ PARTİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I MI SAVUNUYOR?

Yıldırım, "Ama şu vardır, Meral Akşener, bir arayışın içeresinde… İkinci kez "masa" kurmaya kalktı. Niye? Çünkü sıkıntıya girdi. Bir tarafta HDP ile olan Millet İttifakı ile olan münasebetleri, bir çıkmaza doğru gidiyor. Kendi tabanından çok ciddi sıkıntı var. İYİ Parti'nin yetkilileri AİHM'in (Selahattin Demirtaş) kararını saygıyla karşıladıklarını ve uygulanması gerektiğini ilan ettiler. Hanımefendi (Meral Akşener) de bir kahvaltıya davet etti. Bu siyaset İYİ Parti'yi bitirmeye doğru gidiyor. Bunu isteyerek de yapmıyorlar. Ama sıkıntıya düştüler." yorumunu yaptı.

MERAL AKŞENER'İN "MASA" SÖYLEMİNİN ARDINDA NE VAR?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Bir taraftan bir kongre geçirmişsiniz, 20'ye yakın milletvekilini daraltmış, üstünü çizmişsiniz. Bunlarda gidecek yer arıyor. Yani bir dağılma sürecine giriyor. Ve bu dağılma sürecini toparlayabilmek için yeni bir "masa" arayışı içinde Akşener. Bir tarafta HDP-PKK ile anılıyor. Anılmak işine de gelmiyor. HDP ile olan münasebetleriniz, sizi PKK ile işbirliğine götürür. Biz HDP diye bir siyasi varlığın mevcudiyetine inanmıyoruz. HDP, PKK'nın siyasi temsilcisidir. Merak Akşener (masada) HDP olsun derdinde değil. Parlamenter sisteme denelim gibi bir söylemle geliyor." ifadelerini kullandı.

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