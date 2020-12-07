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Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

Genel Başkanı , Genel Başkanı 'nun bütçe konuşmasını, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." diye değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.

Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.

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