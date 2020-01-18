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18.01.2020
Devlet Bahçeli: Gitsinler ve bir daha gelmesinler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, Esad'la yanak yanaya versinler, CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar, gitsinler ve bir daha gelmesinler" dedi.
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