Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti! 2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı

2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı. Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti. Van depreminden sonra 27 bin konut inşa edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan İshak Cindioğlu değerlendirdi.

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