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Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti! 2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 15:01
2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı. Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti. Van depreminden sonra 27 bin konut inşa edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan İshak Cindioğlu değerlendirdi.
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