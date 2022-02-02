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Derik, Sincar ve Karacak'ta belirlenen hedefler vuruldu! Üç bölge PKK için neden önemli?

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Giriş: 02.02.2022 09:47
Irak ve Suriye kuzeyinde Kış Kartalı Harekatı düzenlendi. Teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvaları imha edildi. PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirildi. Derik, Sincar ve Karacak bölgeleri neden seçildi? Bu üç bölge teröristler için neden önemli? Gelişmeleri Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
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Üç bölge PKK için neden önemli?
Üç bölge PKK için neden önemli?
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