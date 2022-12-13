Der Spiegel’in darbe ikiyüzlülüğü! 15 Temmuz darbe girişimine başka Alman darbe girişimine başka

Almanya'da ülkeyi ayağa kaldıran 'darbe' operasyonlarını kapağına taşıyan Alman dergisi Der Spiegel, konu Türkiye olunca ikiyüzlü bir tavır sergilemişti. Kendi ülkesindeki operasyona 'darbe' diyen dergi, 15 Temmuz darbe girişiminde ise farklı bir dil kullanmıştı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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