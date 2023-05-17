Depremzedelere 'oy' cezası! Tekirdağ Belediyesi'nden tepki çeken karar

Cumhur İttifakı’nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos’a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Tekirdağ'da yaşananların ardından son durumu A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.