17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Depremzedelere 'oy' cezası! Tekirdağ Belediyesi'nden tepki çeken karar
Cumhur İttifakı’nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos’a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Tekirdağ'da yaşananların ardından son durumu A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.