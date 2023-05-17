Depremzedelere oy cezası! AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı seçtiler diye kapı dışarı edildiler

Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Detayları Tekirdağ'da bulunan A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Tekirdağ’ın bu şekilde anılmasına çok üzüldük. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’sinin yaptığı bir yanlışı Tekirdağ halkına mal etmek çok doğru olmaz." dedi.

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