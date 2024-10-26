Depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu! Başkan Erdoğan: Oy yoksa hizmet de yok diyorlardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "31 Mart’ta 10 yıllık fetret devrinden kurtardığımız Hatay’ı hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Hatırlayın, 'oy yoksa hizmet de yok' diyenlerden değil. Bize oy versin veya vermesin, Hataylı kardeşlerimizin tamamına biz hizmet götürenlerden olacağız." dedi.

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