10 Mart 2023, Cuma
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Depremzedeler için YSK neler yapacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel açıkladı
Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından sürecin nasıl işleyeceği de yavaş yavaş belli oluyor. A Haber ekranlarına katılan AK Parti YSK Temsilcisi Avukat Recep Özel özellikle deprem bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sürecin artık başladığını belirten Özel "Deprem bölgesinde en zor kısım seçmen listelerini oluşturmak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...