Depremzededen CHP’lilere anlamlı cevap! Kullandığı suyun parasını gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremlerin etkilediği illerde halkın büyük teveccühünü görerek yüksek sayıda oy aldı. Ancak CHP seçmenleri Erdoğan'a destek veren depremzedelere nefret kustu. Depremzedelerden ise anlamlı bir cevap geldi. 11 yakınını kaybeden depremzede, CHP'li belediyeden aldığı suyun ücretini Kılıçdaroğlu'nun hesabına gönderdi.

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