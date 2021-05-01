Depremzede Kaviye Hanım Başkan Erdoğan ile olan görüşmesini anlattı: Ölene kadar ben de hatıra kalacak

Elazığ depremi sonrası evleri zarar gören Erdoğan ailesi yeni evine kavuştu. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erdoğan ailesini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Bakan Kurum, depremzede aileyi Başkan Erdoğan ile de görüştürdü. Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlattan Kaviye Hanım "Cumhurbaşkanımla konuştum. Bu ölene kadar ben de çok güzel bir anı olarak kalacak. ALLAH Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hayırlı uzun ömürler versin. Gönülden ona dualar ediyorum, onu istemeyenleri ALLAH'a havale ediyorum." diyerek duygularını dile getirdi. Yeni evini çok beğendiğini söyleyen Kaviye Hanım, yardımcı olan herkese teşekkürlerini dile getirdi.

Elazığ depreminde evleri zarar gören Erdoğan ailesi yeni evine kavuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzede aileyi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Erdoğan ailesinin iftarına misafirin olan Bakan Kurum, iftar sonrası ailesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

O görüşmede neler yaşandı? Kaviye Erdoğan ve eşi Sedat Erdoğan, Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi A Haber'de anlattı.

"ONU İSTEMEYENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kaviye Hanım şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımla konuştum. Ölene kadar ben de bu güzel bir anı olarak kalacak. Evim yıldıktan sonra kiraya gittim, 1-2 yıl kiralarda sürüneceğiz diye düşünürken daha 1 yıl sürmeden evimiz tamamladı. İnanamadım. Evim çok güzel. ALLAH razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Rabbim ona uzun hayırlı ömürler nasip etsin. Gönülden ona dualar ediyorum, onu istemeyenleri ALLAH'a havale ediyorum.

Sedat Erdoğan ise "Evimiz çok güzel 1 yıl dolmadan evimizi bize teslim ettiler. 1 aya yakın çadırlarda kaldık. Evimizden çok memnunuz. 3 çocuğum var. Rabbim Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin" dedi.