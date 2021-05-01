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Başkan Erdoğan Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü! "Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un 'da iftarda misafir olduğu aileyle telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye depremzede ailenin yaşlı ferdinin, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Başkan Erdoğan Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü! Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz

'deki ziyaretlerinin ardından 'a gelen Bakan Kurum, geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan, merkezi ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören ve Aksaray Mahallesi'nde yeni yapılan TOKİ konutlarına yerleşen Sedat ve çiftini ziyaret etti.

Aileyle iftar yapan Kurum, ile eşi, 3 çocuğu ve aile yakınlarıyla sohbet etti.

Erdoğan depremzede aileyle görüştü ERDOĞAN DEPREMZEDE AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kurum, daha sonra aileyi, telefonla aradığı ile görüştürdü.

Sedat ve ablası ile konuşan Başkan Erdoğan, ailenin ramazanlarını tebrik ederek, "Rabb'im inşallah ramazan-ı şerife bizleri kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun, deprem felaketini bizlere tekrar yaşatmasın." dedi.

"EVLERİMİZ O BİÇİM, SİZE DUA EDİYORUZ"

Kaviye Erdoğan da Başkan Erdoğan'a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun. Sebep olanlardan, Bakanımdan, Valimizden, Belediye Başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." diye konuştu.

Görüşmenin ardından Bakan Kurum, Erdoğan çiftinin çocukları Nejla Ebra, ve 'a tablet hediye etti.

Bakan Kurum'a ziyaretinde, Vali Vekili , Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Milletvekili ve TOKİ Başkanı eşlik etti.

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