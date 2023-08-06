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Depremlerin 6. ayında A Haber bölgede

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 12:50
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 6 ay geçti. Etkisi 11 ile yayılan, 14 milyon insanı doğrudan etkileyen, binlerce binanın yıkıldığı depremlerde 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Depremler sonucu yıkılan kentler devletin desteği ile yeniden ayağa kaldırılıyor. A Haber ekipleri depremin altıncı ayında bölgeden canlı yayında son durumu aktardı.
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