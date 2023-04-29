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Depremler DASK’ın önemi artırdı! 800 bin konut sigortalandı

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 09:42
Asrın felaketinin ardından, zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısında artış görüldü. Deprem öncesi 10,9 milyon konut sigortalı konut sayısı depremlerden sonra 11,7 milyona çıktı.
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