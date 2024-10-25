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Depremin yaraları sarılıyor! 29 bin konutun anahtar teslimi yapılacak

Depremin yaraları sarılıyor! 29 bin konutun anahtar teslimi yapılacak

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 11:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın deprem bölgesinde olacak. Afet konutlarının anahtar teslim törenine katılacak. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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