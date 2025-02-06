06 Şubat 2025, Perşembe
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Depremin "Kara" simgesi Ebrar Sitesi'nde hüzünlü yıl dönümü
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu. Acı günü yad etmeye gelen depremzedeler ve yakınlarını depremde kaybeden vatandaşlar, acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.