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Depremin Kara simgesi Ebrar Sitesi’nde hüzünlü yıl dönümü

Depremin "Kara" simgesi Ebrar Sitesi'nde hüzünlü yıl dönümü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 01:27
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu. Acı günü yad etmeye gelen depremzedeler ve yakınlarını depremde kaybeden vatandaşlar, acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.
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Depremin Kara simgesi Ebrar Sitesi’nde hüzünlü yıl dönümü
Depremin Kara simgesi Ebrar Sitesi’nde hüzünlü yıl dönümü
Depremin "Kara" simgesi Ebrar Sitesi'nde hüzünlü yıl dönümü
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