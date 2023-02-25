25 Şubat 2023, Cumartesi
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Depremde caminin 3 yüzü yıkıldı! Nurdağı'ndaki Hacı Ahmet Camii kolonları üzerinde ayakta
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen noktalardan biri olan ve çok fazla hasar alan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ilginç görüntüler ekrana gelmeye devam ediyor. Depremde Hacı Ahmet Camii kolonları üzerinde kaldı ve caminin 3 yüzü yıkıldı. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Caminin 2013 yılında inşa edildiğini belirten Murat Sekban, “Caminin 2 yüzü yıkıldı ve içerisi görünüyor. Diğer tarafında ise yıkılmalar söz konusu. Enkazlar ise minare ile birlikte caminin avlusuna düşmüş durumda. Arkada tarafta kalan minaresi de yıkılmış. Caminin girişinde yapılan ahşap tentenin de bir kısmı çökmüş. Minarenin ucunda yer alan ve alem olarak tabir edilen kısımlar vatandaşlar tarafından yerden kaldırılmış. Ucunda hilal ve yıldızdan oluşan Türk bayrağı yer alıyor. Kubbe kısmında ise yıkım yok ve büyük avize yerinde duruyor. Ancak kubbe yerinden 1 metre oynamış durumda. Kubbede yarıklar ve çatlaklar var. Camiye elektrik veren kabloların yere düştüğünü görüyoruz. Vatandaşlar caminin avlusunda ibadetlerine devam ediyor. Su gelen şadırvandan vatandaşlar ihtiyacını karşılayıp abdestini alabiliyor.” dedi.