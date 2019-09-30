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30.09.2019
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: 1 ay daha sürebilir | Video
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 400 artçı sarsıntı daha oldu. Deprem uzmanı YTÜ Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy "Birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir." diyerek vatandaşları uyardı.
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