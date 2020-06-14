Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, Bingöl depremini A Haber'de yorumladı! | VİDEO

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınına bağlanan Özden, "5.7 şiddetindeki depremin ardından mutlaka artçı depremler olacaktır." dedi.

Prof. Dr. Süha Özden, Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem A Haber canlı yayınında yorumladı.

A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Süha Özden, "Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu Fay hattı ile birleştiği alan. Sonuçta Karlıova'da 2 fay birleşiyor." dedi.

ARTÇILAR SÜRECEK Mİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Özden, "5.7 şiddetindeki depremin ardından mutlaka artçı depremler olacaktır. Bunları izleyeceğiz. Ne tarafa doğru ilerlediklerine bakacağız. Doğuya doğru mu Batıya doğru mu… Bu epeyce bir zaman sürecektir. Belki bir hafta, on gün boyunca..." şeklinde konuştu.