Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu: Korkmadık Kadir abi

İstanbul’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden sonra okullardaki öğrenciler evlerine gönderildi. A Haber muhabir Mustafa Kadir Mercan’a konuşan bazı öğrenciler ise “Korkmadık Kadir abi. Korkunun ecele faydası yok.” dedi. Muhabirimi Mustafa Kadir Mercan da “Bu yeni nesil oldukça farklı. En azından bu şiddetteki bir depremden korkmuyor.” diyerek son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN