02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu: Korkmadık Kadir abi
Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu: Korkmadık Kadir abi

Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu: Korkmadık Kadir abi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 16:38
İstanbul’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden sonra okullardaki öğrenciler evlerine gönderildi. A Haber muhabir Mustafa Kadir Mercan’a konuşan bazı öğrenciler ise “Korkmadık Kadir abi. Korkunun ecele faydası yok.” dedi. Muhabirimi Mustafa Kadir Mercan da “Bu yeni nesil oldukça farklı. En azından bu şiddetteki bir depremden korkmuyor.” diyerek son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu: Korkmadık Kadir abi
Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi!
Sumud teknelerini sadece A Haber görüntüledi!
Bu küçük depremler Marmra için uyarı
"Bu küçük depremler Marmra için uyarı"
Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu!
Deprem sonrası öğrenciler A Haber konuştu!
Büyük deprem değil ama ciddi bir uyarı
"Büyük deprem değil ama ciddi bir uyarı"
Erdoğan: CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı
Erdoğan: CHP en büyük saygısızlığı milli iradeye yaptı
Büyük deprem tetiklenir mi?
Büyük deprem tetiklenir mi?
Depreme ait ilk görüntüler!
Depreme ait ilk görüntüler!
Başkan Erdoğan: Bizim belediyelerimiz bantçı değil halkçıdır
Başkan Erdoğan: Bizim belediyelerimiz bantçı değil halkçıdır
İstanbul’da hissedilen deprem ne anlatıyor?
İstanbul’da hissedilen deprem ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum!
Başkan Erdoğan: Sumud baskınını lanetliyorum!
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde!
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde!
Sumud baskınını lanetliyorum!
"Sumud baskınını lanetliyorum!"
Daha Fazla Video Göster