06 Şubat 2025, Perşembe
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Deprem konutlarında son durum! TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Adıyaman'daki inşa çalışmalarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur anlattı.