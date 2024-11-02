Deprem konutları teslimi sürüyor! Bakan Murat Kurum Malatya’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Malatya ziyaretinde fahri hemşehrilik beratı takdim edildi. Bakan Kurum, “Battal Gazi’nin, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın hemşehrisi olmanın gururunu, heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Konuşmasında terörle mücadele mesajı da veren Bakan Kurum, “Bizim hedefimiz, terörsüz bir Türkiye’dir. Yarınlarımız için, çocuklarımız için bu hedeften dönüş yoktur. Kardeşliğimizi pekiştirmek için açtığımız tarihi fırsat penceresi ayrıdır, terörle her mevzide mücadele etmek ayrıdır” diye konuştu.

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