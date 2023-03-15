Deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı! Bölgede nelere dikkat etmeli?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesi genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 10 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hava tahmin uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi.

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